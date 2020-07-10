2020/07/10 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_العليبي تلبد الغيوم في سماء السياسة التونسية الرسمية ، وتجد حكومة الفخفاخ نفسها في وضع حرج ، وفي الأثناء تحتدم التناقضات وتتفجر جزئيا هنا وهناك ، بما يشير الى إمكانية تحولها الى انفجار شامل .وفي قسم أول من لوحة الأحداث نجد الاحتجاج الاجتماعي المتصاعد الذي واجهته الحكومة بعنف في عدد من الجهات ، ولكن دون نجاح يذكر في إطفاء لهيبه.



وفي قسم ثان تتصاعد التناقضات صلب السلطة بقصورها الثلاث ، ويسر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس : غيوم سياسية . - فريد العليبي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس : غيوم سياسية . - فريد العليبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).