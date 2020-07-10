العمليات المشتركة تصدر بياناً ذكرى تحرير مدينة الموصل

2020/07/10 | 13:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قائد العمليات المشتركة، الجمعة، بياناً في ذكرى تحرير مدينة الموصل. وفيما يلي نص البيان الذي تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (10 تموز 2020): في العاشر مِن تموز 2017 تحقق الانتصار العظيم في تحرير مدينة الموصل العزيزة مِن براثن عصابات داعش الأرهابية، حيث كانت ملحمة وطنية عراقية تكاتفت بها جميع قواتنا الامنية والمواطنين لتحقيق هذا […]

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