الفياض: النصر تحقق بـ”النداء إلالهي” ويشوبنا الحزن على الشهيد المهندس

2020/07/10 | 13:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، بيان بمناسبة الذكرى الثالثة على تحرير مدينة الموصل من تنظيم “داعش”، مؤكداً ان النصر ماكن ليتحقق لولا “النداء إلالهي” الذي لباه أبناء الحشد. وقال الفياض في بيان، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “يستذكر العراقيون بمزيد من الفخر والشموخ ملحمة خالدة هي الأعظم والانصع بياضا في تاريخ العراق […]

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