2020/07/10 | 13:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: وفاة حارس المرمى كرار ابراهيم طبيعية وليست جنائية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: وفاة حارس المرمى كرار ابراهيم طبيعية وليست جنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).