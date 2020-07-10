الداخلية تعلن سبب وفاة حارس مرمى الميناء والمنتخب الاولمبي

2020/07/10 | 13:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن وفاة اللاعب ابراهيم كرار طبيعية وليست جنائية.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريحات لوكالة الانباء الرسمية، وأطلعت عليها “يس عراق”، إن”تقرير الطبيب الشرعي أكد أن وفاة اللاعب نتيجة سكتة قلبية وبشكل طبيعي”، لافتاً إلى أنه”تم العثور على اللاعب في سيارته كجثة بعد تعرضه […]

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