انجاز 60% من المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية شرق الرمادي

2020/07/10 | 14:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الانبار..اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ،الجمعة، عن انجاز 60% من مشاريع اعادة تأهيل واعمار المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية في مناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان ” الدوائر الفنية والهندسية وبدعم من الحكومتين المركزية والمحلية والمنظمات الانسانية انجزت ما نسبته 60% من اعادة اعمار […]

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