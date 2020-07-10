النجف تسجل ١٩٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/10 | 14:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أفاد مصدر طبي في النجف الاشرف تسجيل ١٩٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، ان “مختبرات الصحة العامة في النجف أكدت تسجيل ١٩٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء الفحوصات المخبرية للعينات التي ارسلت من المؤسسات الصحية لحالات يشتبه بإصابتها”.واضاف ان “النجف في الأسبوع الأخير شهدت تسجيل أعداد كبيرة […]

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