مستشفى الفلوجة التعليمي يشهد اقبال كبير من المتشافين بمرض كورونا للتبرع ببلازما الدم

2020/07/10 | 14:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مدير عام دائرة صحة محافظة الانبار خضير خلف شلال ، الجمعة، بان مستشفى الفلوجة التعليمي شهد اقبال كبير من المتشافين بمرض كورونا لتبرع ببلازما الدم لإنقاذ حياة المصابين بالمرض .وقال الشلال في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” مصرف الدم في مستشفى الفلوجة التعليمي استقبل عشرة متشافين من مرض وباء كورونا […]

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