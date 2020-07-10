الفياض: ما تحقق من نصر تأريخي على داعش الإرهابي قد أذهل العالم

2020/07/10 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن ما تحقق من نصر تاريخي على تنظيم داعش الارهابي أذهل العالم بأسره.

وقال الفياض في بيان، إن العراقيين يستذكرون بمزيد من الفخر والشموخ ملحمة خالدة هي الأعظم والأنصع بياضاً في تاريخ العراق الحديث، مضيفا أن أبناء الرافدين فعلوها وراهنوا العالم على أن ينتصروا.

وأشار الفياض إلى أنه أضيف ربيع ثالث إلى أم الربيعين، وهو تطهيرها من دنس الدواعش بعد ما خابوا وخابت أحلامهم في نشر الظلام على أرض النور والأنبياء، لافتا الى أن ما تحقق من نصر تاريخي أذهل العالم، ولم يكن ليتحقق لولا فتوى المرجعية الدينية التي لباها أبناء الحشد الشعبي.

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