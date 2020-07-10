وزارة الشباب تضع ملعب الكفل الأولمبي أمام تصرف خلية الأزمة في بابل

2020/07/10 | 14:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت وزارة الشباب والرياضة، الجمعة، ملعب الكفل الأولمبي أمام تصرف خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في محافظة بابل.وذكرت دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه “في إطار التعاون الكبير بين كل الوزارات المؤسسات الحكومية لتجاوز العراق جائحة كورونا، فتحت وزارة الشباب والرياضة ومن خلال دائرة شؤون […]

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