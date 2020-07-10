مصدر: وصول قوة أمنية من بغداد إلى منفذ حدودي مع إيران

2020/07/10 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة، 10 تموز، 2020، بوصول قوة أمنية قادمة من بغداد إلى معبر مندلي الحدودي مع ايران شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة امنية خاصة قادمة من بغداد وصلت هذا اليوم إلى معبر مندلي الحدودي مع ايران شرق ديالى ايذانا باستلام ملف حمايته وادارة الملف الامني فيه بأوامر حكومية عليا".

واضاف أن "هذا الاجراء يأتي لتعزيز قدرات السلطة الاتحادية في مسك المنافذ الحدودية خاصة وان هناك سلبيات كثيرة رصدت في ملف امن المعبر سجلت في الماضي القريب ودفعت حكومة عادل عبد المهدي الى اغلاقه اشهر عديدة خلال 2019 بسبب تدخلات جماعات متنفذة انذاك".

وكانت الحكومة المركزية وافقت مؤخرا على اعادة استئناف التبادل التجاري في معبر مندلي الحدودي مع ايران يومين في الاسبوع بعد مضي 4 اشهر على اغلاقه بسبب جائحة كورورنا.

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بغداد اليوم-البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدوديةمنفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، الجمعة (10 تموز 2020)، ضبط حاويتين حجم 40 قدم بداخلها عجلات معدة للتهريب عدد( 8 ) دون الموديل لا يسمح بدخولها إلى البلاد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغدا

بغداد اليوم-متابعة

طالبت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فيما أكدت الوزارة أن الجرائم الإلكترونية تشكل سببًا في ارتفاع حالات الطلاق والانتحار وغيرها.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، نصب اول كاميرا حرارية متطورة في منفذ حدودي مع ايران شرق المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الكوادر الفنية في دائرة صحة ديالى نجح

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