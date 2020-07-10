النجف تسجل ١٩٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/10 | 14:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]أفاد مصدر طبي في النجف الاشرف تسجيل ١٩٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

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