2020/07/10 | 14:52 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [النجف-اين]أفاد مصدر طبي في النجف الاشرف تسجيل ١٩٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تسجل ١٩٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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