انجاز 60% من المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية شرق الرمادي

2020/07/10 | 14:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار-اين]اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ،الجمعة، عن انجاز 60% من مشاريع اعادة تأهيل واعمار المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية في مناطق شرقي مدينة الرمادي .

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