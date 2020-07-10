جنون البقر يعود للواجهة: مرض دماغي مدمّر يقتل باحثة بعد سنوات من إصابتها بأداة مخبرية

2020/07/10 | 14:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت دراسة طبية جديدة ان سبب إصابة باحثة فرنسية بحالة دماغية قاتلة مرتبطة بمرض جنون البقر، بعد عدة سنوات من تعرضها لجرح بأداة مخبرية ملوثة.ووجدت الدراسة أن المرأة أصيبت بالمرض من خلال التعرض العرضي للبروتينات التي تسبب مرض جنون البقر في مختبر بحثي في فرنسا.وتعرضت الباحثة لهذا التلوث في مايو/ […]

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