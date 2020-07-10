الكاظمي يطرح رؤية مغايرة عن سبب هزيمة داعش بالعراق

2020/07/10 | 15:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوم الجمعة ان هزيمة تنظيم داعش لما كان ان يتحقق لولا رفض المجتمع العراقي للفكر المتطرف.

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