2020/07/10 | 15:01 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايران: لن ننسى ولن نغفر جريمة اغتيال سليماني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 15:01.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: لن ننسى ولن نغفر جريمة اغتيال سليماني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: لن ننسى ولن نغفر جريمة اغتيال سليماني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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