نائب يشن هجوماً على هيئة الاعلام والاتصالات: غير حريصة على المال العام

2020/07/10 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النائب علاء الربيعي ،الجمعة، على بيان هيئة الاعلام والاتصالات التي بررت سبب تجديدها لعقود شركات الهاتف النقال.وأوضح الربيعي في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، “في الوقت الذي كان الجميع يتوقع ان تتراجع هيئة الاعلام والاتصالات عن قرارها بتمديد عقود شركات الهاتف النقال بعد المواقف الوطنية للشعب العراقي عامة ونواب وسياسيين ونخب […]

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