دراسة شملت 17 مليون شخص تحدد عوامل خطر الوفاة بـ”كوفيد-19″

2020/07/10 | 15:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أبلغ الباحثون عن عوامل الخطر المرتبطة بوفاة المصابين بـ”كوفيد-19″، استنادا إلى تحليلات السجلات الصحية الكاملة لـ17 مليون بالغ في إنجلترا.وتوفر الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature معلومات تفصيلية عن حجم الخطر المرتبط بمختلف الحالات الطبية الموجودة مسبقا، مثل مرض السكري والسمنة.وبالتوافق مع الدراسات السابقة، فإن النتائج الجديدة تشير أيضا إلى ارتفاع […]

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