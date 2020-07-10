2020/07/10 | 15:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي في ذكرى تحرير الموصل: نخوض حرباً ضد الفساد والخراب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 15:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي في ذكرى تحرير الموصل: نخوض حرباً ضد الفساد والخراب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي في ذكرى تحرير الموصل: نخوض حرباً ضد الفساد والخراب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).