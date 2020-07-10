الكاظمي: نخوض حرباً ضد الفساد والخراب والشعب العراقي سينتصر على الفاسدين

2020/07/10 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن العراقيين يخوضون حرباً ضد الفساد والخراب، فيما أشا...





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