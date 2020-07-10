الموارد المائية تكشف عن مناورة تركية تخص ملف المياه

2020/07/10 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أن العراق يسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن نهري دجلة والف...





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