الجواز العراقي في المرتبة 108 عالمياً

2020/07/10 | 15:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أثرت أزمة فيروس كورونا على كثير من تفاصيل الحياة في العالم ومنها قوة الجواز التي يختلف ترتيبها من سنة الى اخرى، حيث يعتبر المعيار الأساسي لهذا التصنيف هو عدد البلاد التي يمكن الدخول اليها بدون تأشيرة و التسهيلات التي يعطيها جواز السفر للافراد الذين يحملونه.وقبل تفشي فيروس كورونا، كان يتمتع العالم بحرية حركة كبيرة، أكثر من أي وقت مضى في التاريخ، وكانت حركة الطائرات في ازدياد بشكل ثابت على مر العقود، حيث سنح لحاملي جوازات السفر، بالمتوسط، زيارة 107 وجهة عالمية، بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول.ولكن، لم تعد هذه المتعة موجودة بعد تطبيق قوانين حظر السفر.وأصدر مؤشر “هينلي” العالمي، الذي يقيّم جوازات السفر الأكثر ملائمة للسفر بشكل دوري، تقريره الثالثةولا يزال يحمل المواطنون الآسيويون وثائق سفر تفتح لهم غالبية الأبواب.وتتصدر اليابان قائمة مؤشر “هينلي” العالمي، حيث يتمكن مواطنوها من زيارة 191 وجهة، سواء بدون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.وتحتل سنغافورة المركز الثاني، بينما تتواجد كوريا الجنوبية مع ألمانيا في المركز الثالث.ولا يعتمد الترتيب القياسي على حظر السفر المؤقت، ولكن التأمل فيما تبدو عليه حرية السفر حالياً بالنسبة لحاملي جوازات السفر، وذلك بحسب بيان صادر عن شركة “Henley & Partners”.والأسبوع الماضي، نشر الاتحاد الأوروبي قائمته للدول الـ14 التي سيسمح لسكانها بالدخول إلى أراضيه، اعتباراً من 1 يوليو/ تموز، وذلك بعد أشهر من إغلاق حدوده الخارجية، جراء تفشي فيروس كورونا.وكانت اليابان وكوريا الجنوبية من ضمن القائمة، إضافة إلى أستراليا وكندا، اللتين تحتلان المركز التاسع في مؤشر “هينلي” العالمي.ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل حالياً المركز السابع في المؤشر الرسمي، إلا أنها تتمتع بمستوى حرية السفر ذاته للمكسيك، وهي تحتل رقم 25 في مؤشر “هينلي” العالمي، بالإضافة إلى أوروغواي الموجودة في المرتبة 28.وربما تكون البرازيل في المرتبة 19، ولكن غيابها ضمن قائمة الدول التي رحب بها الاتحاد الأوروبي يعني أنها في الواقع تحتل مرتبة قريبة من باراغواي، (وهي موجودة في المركز 36 على المؤشر).وفي الوقت نفسه، تحتل سنغافورة المرتبة الثانية على مؤشر “هينلي” العالمي.ولكن، استبعادها من قائمة الاتحاد الأوروبي يعني أن حاملي جوازات السفر لديهم حرية سفر أقل بكثير مقارنة بالدول المتصدرة: اليابان، وكوريا الجنوبية، وألمانيا.ويقول كريستيان إتش كايلين ، وهو رئيس “Henley & Partners” ومبتكر مفهوم مؤشر جوازات السفر: “كما رأينا بالفعل، كان تأثير الوباء على حرية السفر أكثر حدة وطويل الأمد مما كان متوقعاً في البداية.ويشير هذا القرار الأخير الصادر عن الاتحاد الأوروبي إلى أن هناك المزيد من الاضطرابات في المستقبل”.إليك قائمة بأفضل جوازات السفر لعام 2020:1- اليابان (191 وجهة)2 – سنغافورة (190 وجهة)3- كوريا الجنوبية ألمانيا (189 وجهة)4 – إيطاليا وفنلندا وإسبانيا ولوكسمبورغ (188 وجهة)5- الدنمارك والنمسا (187 وجهة)6 – السويد، وفرنسا، وأيرلندا، وهولندا، والبرتغال (186 وجهة)7.الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، والنرويج، وسويسرا (185 وجهة)8 – جمهورية التشيك، واليونان، ومالطاكندتا، ونيوزيلندا (184 وجهة)9 – كندا وأستراليا (183 وجهة)10- هنغاريا (182 وجهة)أسوأ جوازات السفرتتمتع العديد من البلدان حول العالم بإمكانية السفر، بدون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول، إلى أقل من 40 دولة.103- كوريا الشمالية (39 وجهة)104- ليبيا ، نيبال ، الأراضي الفلسطينية (38 وجهة)105- الصومال ، اليمن (33 وجهة)106- باكستان (32 وجهة)107- سوريا (29 وجهة)108- العراق (28 وجهة)109- أفغانستان (26 وجهة)ويذكر أن مؤشر “هينلي” يستند إلى البيانات المقدمة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي “IATA”، ويغطي 199 جواز سفر و227 وجهة سفر، يتم تحديثها على مدار العام.

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