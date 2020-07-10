العبادي يثمن دور أهالي الموصل في تزويد القوات الأمنية بالمعلومات للخلاص من العصابات الإرهابية

2020/07/10 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بيانا بشأن الذكرى الثالثة على تحرير مدينة الموصل.

واستذكر العبادي في بيان مرور ثلاث سنوات على تحرير مدينة الموصل بعد ان احتلتها عصابات داعش الارهابية وهدمت وخربت وقتلت وهجرت ابناءها، مضيفا، أن الإعلان عن النصر في الموصل كان يراه العالم بالمعجزة في ضوء ما يمر به العراق حينها من صعوبات كبيرة ونظرة العالم لبلد اعتقدوا انه انتهى وتقسم لكنه عاد بقوة.

وثمن العبادي دور أهالي الموصل الذين صبروا وزودوا القوات الأمنية بالمعلومات ليتخلصوا من العصابات الإرهابية، شاكرا الإعلامين والقوات الأمنية لما بذلوه في الذود عن العراق.

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