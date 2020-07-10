نصيف تطالب بالتحقيق بملفات الاستثمار والتعيينات المتعلقة بالحكومة السابقة

2020/07/10 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت النائب عالية نصيف رئيس الوزراء والجهات المعنية بمراجعة جميع الموافقات الخاصة بالاستثمارات والتعيينات والدرجات الخاصة، الصادرة من مدير مكتب رئيس الوزراء السابق.

واكدت نصيف في تصريح، ان مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، المكلف بشكل غير قانوني، أصدر العديد من الموافقات على عقود استثمارية تترتب معظمها على التزامات على الدولة العراقية، بالإضافة إلى وجود شبهات فساد حولها، إضافة الىحصول خروق تتعلق بتعيين الآلاف في مؤسسات الدولة، وملفات تخص نقل أشخاص وتعيين آخرين بدرجات وظيفية، مبينة ان مصادرة حق الشباب في التعيين كان أحد أكثر الأمور التي استفزت المتظاهرين وأثارت غضب الشارع، فيما شددت نصيف على ضرورة التحقيق في تلك الملفات، ومراجعة قرارات حكومة تصريف الاعمال، ومحاسبة الحاشية المتورطة بتلك القضايا.

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