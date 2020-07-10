الدراجي: العمل بنظام الرقم الوظيفي يقضي على موضوع ازدواج الرواتب

2020/07/10 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي عن آلية جديدة من اجل القضاء على موضوع ازدواج الرواتب وغلق اهم ابواب الفساد التي اوصلت البلد الى حافة الهاوية واستنزفت الكثير من الاموال بغير وجه حق.

وقال الدراجي في بيان، إن العمل بنظام الرقم الوظيفي يلزم جميع الوزارات بأخذ بصمات كل موظفيها وإصدار بطاقة ذات رقم ثابت، مؤكدا ان هذا النظام يضع رقما ثابتا لكل موظف في الدولة العراقية لايمكن التلاعب به حتى بعد وفاته وعملها يكون اشبه بالبطاقة الوطنية لكونها تشمل كل البيانات الخاصة بالموظف من تعيينه وحتى إحالته على التقاعد.

واشار الدراجي الى انه بإمكان وزارتي التخطيط والمالية ان تضطلع بهذا الامر لكن هنالك بعض المعرقلات التي تواجه عملها وهو بعض ضعاف النفوس من أكلة السحت الحرام.

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