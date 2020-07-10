2020/07/10 | 15:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر رسمية يوم الجمعة بوصول قوات من التدخل السريع التابعة لمحافظة ديالى الى منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين مع ايران.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز، ان سرية من قوات التدخل السريع وصلت منفذ مندلي وتولت تأمينه وحمايته ومنع أي عمليات تهريب غير قانونية في المنفذ.

واكد ان القوات الامنية نصبت ابراج مراقبة وانتشرت بشكل واسع في محيط المنفذ الذي لازال مغلقا بقرار من اللجنة العليا للسلامة الوطنية وخطط مواجهة وباء كورونا.

واضاف الخزاعي ان "انتشار القوات الامنية في المنفذ خطوة مهمة للاستفادات من عائدات المنفذ مستقبلا وتسخيرها لخدمة اقتصاد المحافظة واقتصاد البلاد بشكل عام".

وقررت الحكومة العراقية في اذار الماضي اغلاق جميع المعابر الحدودية لمنع تفشي وانتقال فايروس كورونا الى الاراضي العراقية.

وافتتحت محافظة ديالى اواخر تشرين اول من عام 2013 معبر سومار الحدودي بين ناحية مندلي وايران لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.

واغلق معبر مندلي ابان الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات بعد تحوله الى مسرح للعمليات العسكرية والقصف الجوي والصاروخي بين الجانبين الى جانب المخلفات ، والالغام التي انتشرت في المناطق الحدودية بين ايران والعراق

الى ذلك اكد مصدر امني تولي قوات امنية خاصة مسؤولية امن معبر المنذرية الحدودي بين خانقين وايران شرقي ديالى .

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان نشر قوات اتحادية في معبر المنذرية يندرج ضمن خطط الحكومة للسيطرة على المعابر الحدودية ومنع عمليات التهريب والهيمنة على عمليات التبادل التجاري من قبل جهات متنفذة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتمركز مزيد من القوات .. العراق يُعزز الأمن في معبرين حدوديين مع إيران) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتمركز مزيد من القوات .. العراق يُعزز الأمن في معبرين حدوديين مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).