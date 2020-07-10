شقيقة زعيم كوريا الشمالية لا ترى فائدة من استئناف المفاوضات مع واشنطن

2020/07/10 | 15:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيول-(أ ف ب) – قالت كيم يو جونغ الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجمعة إنها لا ترى فائدة من عقد قمة جديدة مع الولايات المتحدة ما لم يكن هناك “تغيير حاسم” من جانب واشنطن.وصرحت جونغ التي تعتبر إحدى الشخصيات الأوسع نفوذا في النظام المعزول لوكالة الأنباء الكورية الشمالية أنه إذا عقدت […]

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