2020/07/10 | 15:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور ..القوات العراقية تحبط بكمين تهريب 9 كغم من المخدرات قادمة من ايران

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