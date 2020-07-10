مدير صحة نينوى لـ”العهد نيوز”: لدينا 175 محجوراً و85 مصاباً و3 وفيات بـ”كورونا”

2020/07/10 | 15:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز : نينوى اعلن مدير عام صحة نينوى د فلاح حسن الطائي اليوم الجمعة بان اجمالي المصابين بفايروس كورونا 85 حالة والمحجورين الوافدين 175 مواطناً بينما 3 وفيات منذ انتشار الوباء ولحد الان في عموم محافظة نينوى وقال الطائي في حديث لـ”العهد نيوز” إن محافظة نينوى لاتزال هي الاول من بين جميع المحافظات التي […]

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