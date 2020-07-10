2020/07/10 | 15:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل ينفي تأخير بإطلاق الدفعة الرابعة من رواتب الحماية الاجتماعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 15:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل ينفي تأخير بإطلاق الدفعة الرابعة من رواتب الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل ينفي تأخير بإطلاق الدفعة الرابعة من رواتب الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).