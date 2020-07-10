2020/07/10 | 15:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي بذكرى تحرير الموصل : العراقيون سجلوا بتحرير الموصل صفحة بيضاء أخرى في تأريخهم وكتبوها بتضحيات أبنائهم وبتلاحمهم وتآخيهم لأجل وحدة العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 15:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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