بعد مواجهة مسلحة .. القوات العراقية تحبط تهريب 9 كغم من المخدرات قادمة من ايران

2020/07/10 | 15:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة قسم استخبارات القيادة يوم الجمعة ضبط زورق محمل بكمية كبيرة من المخدرات في حدود سواحل قضاء الفاو التابع لمحافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة مشتركة من قسم استخبارات القيادة وعناصر من وحدة استخبارات المجموعة الثالثة امرية حرس حدود السواحل تمكنت من ضبط زورق محمل بكمية كبيرة من المخدرات تقدر ب { ٩ } كيلوغرامات.

واوضح البيان ان العملية جاءت بعد نصب كمين في قاطع امرية حرس حدود السواحل ( قضاء الفاو ) و حدوث إطلاق النار باتجاه زورق واصابته واضطر صاحبه برمي نفسه داخل المياه متجه الى الجانب الايراني.

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