خبر سار لمن يتقاضون رواتب الحماية الاجتماعية في العراق

2020/07/10 | 15:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، يوم الجمعة، موعد توزيع رواتب الحماية الاجتماعية.

وقال الركابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد تأخير بإطلاق الدفعة الرابعة، لان الوزارة تقوم بتوزيع دفعة كل شهرين، إذ قامت بتوزيع الدفعة الثالثة للشهرين الخامس والسادس في ٢١-٥-٢٠٢٠، واليوم ١٠-٧-٢٠٢٠، أي لم يَحِن موعد التوزيع".

وأضاف "نؤكد توزيع راتب الحماية الاجتماعية الأسبوع المقبل بعد أن يصل التمويل يوم الأحد المقبل"، موضحا أن "تأخير التمويل سببه وزارة المالية وليس وزارة العمل".

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