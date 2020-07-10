الربيعي: سنقوم بتحقيقات عالية المستوى بشأن عمل شركات الاتصال

2020/07/10 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب علاء الربيعي اليوم الجمعة، بأنه سيقوم بتحقيقات عالية المستوى بشأن عمل شركات الاتصال.

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