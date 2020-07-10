عودة ازمة الاوكسجين لمحافظة ذي قار مجدداً.. والوفيات في حالة ارتفاع

2020/07/10 | 15:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مفوضية حقوق الانسان، الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في محافظة ذي قار، بسبب تعطل منظومة الأوكسجين في مستشفى الحسين مجدداً. وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي في بيان، إن “منظومة الأوكسجين في مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار تعطلت مجدداً وبدأت حالات الوفيات تزداد اكثر من مرة تتكرر هذه الحالة”. وعبرت الحلفي عن […]

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