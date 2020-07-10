احباط هجوم صاروخي جديد على المنطقة الخضراء وسط بغداد

2020/07/10 | 15:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، عن إحباط هجوم صاروخي جديد على المنطقة الخضاء وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القطعات الأمنية تمكنت من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء في جانب الرصافة بشارع القناة".

وأضافت أنه "تم تفكيكه ورفعه بدون حادث".

واحبطت منظومة "باتريوت" الصاروخية فجر الاحد (5 تموز الجاري) هجوما صاروخيا حاول استهداف سفارة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

وبهذا تكون المنظومة قد نجحت في صد أول هجوم صاروخي تشنه مجاميع مسلحة يتهمها

ونشرت الولايات المتحدة منظومة باتريوت في عدة مواقع بالعراق لصد هجمات صاروخية متكررة تستهدف جنودها ودبلوماسييها من قبل فصائل موالية لإيران.

وتستهدف الهجمات بشكل خاص السفارة الأمريكية وسط بغداد وقواعد عسكرية تضم جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين في أنحاء البلاد.

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