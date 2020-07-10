سحر المدينة - امال الحسين

2020/07/10 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_الحسين فكرت في المدينةفي المقهىفي الشارعفي أهلهاذهابهم، إيابهم، يسعدنيفي الجلوس بالمقهىفي السير بالشارعفي انتظار بالرصيفرغم الزحامرغم الدخانرغم الضوضاءفقدانها خسارة.فكرت في المدينةحملت معطفيحقسبتي معيإلى الحافلةإلى المدينةأحط بالمحطةأنوارها تلومنيعن طول الغياب تسائلنيأجبتها وقلت : غيابك خسارةبداخلي أحسستهفي غيبتي عرف ......





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