ثقافة تبرير التحرش - سلوى فاروق رمضان

2020/07/10 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلوى_فاروق_رمضان تمكن الشيخ عمر عبد الرحمن من الحصول على الـ "دكتوراه"، من جامعه الأزهر الشريف وكان موضوعها؛ "موقف القرآن من خصومه كما تصوره سورة التوبة"،من أجازله هذه الرساله هو د محمد سيد طنطاوى .



سورة التوبة هى أخر السور التى نزلت بها الأحكام الشرعية ، وهى السورة الوحيدة التى لم تبدأ بالبسملة ، وبها أيه يسمونها الفقهاء أية السيف ، وهى الأية الخامسة من سورة التوبة (فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُر ......





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