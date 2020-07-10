-الاستبدال- و-المنتفك-/ وقفه ثانيه ب /6 - عبدالامير الركابي

2020/07/10 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي "الاستبدال" و"المنتفك"/ وقفة ثانية ب/6 يسقط العقل الأحادي وترسانة علومه تكرارا امام الظاهرة الرافدينية المجتمعية، ومن ثم الظاهرة المجتمعية عموما، بالاخص حين يتعلق الامر بمسالة الدولة وتعيين انماطها واشكال تجليها، بينما هو يصر لاسباب لاعلاقة لها بمايسمى ويكرر بمناسبة وبدونها "العلم"، على تكريس نمطه الأوحد، واساس مايقرر "علمويته"، وفي حين يتم التغاضي عن، وتجاهل خاصية الإنجاز الخارق قياسا لل ......





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