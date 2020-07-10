العثور على صاروخ كاتيوشا شرقي بغداد معد للاطلاق باتجاه المنطقة الخضراء

2020/07/10 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد: العثور على صاروخ معد للإطلاق شرقي بغداد

بغداد 10 تموز 2020

تمكنت القطعات الأمنية من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء في جانب الرصافة بشارع القناة، وتم تفكيكه ورفعه بدون حادث .

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة، 10 تموز، 2020، بوصول قوة أمنية قادمة من بغداد إلى معبر مندلي الحدودي مع ايران شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة امنية خاصة قادمة من بغداد وصلت هذا اليوم

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدوديةمنفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، الجمعة (10 تموز 2020)، ضبط حاويتين حجم 40 قدم بداخلها عجلات معدة للتهريب عدد( 8 ) دون الموديل لا يسمح بدخولها إلى البلاد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغدا

بغداد اليوم-متابعة

طالبت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فيما أكدت الوزارة أن الجرائم الإلكترونية تشكل سببًا في ارتفاع حالات الطلاق والانتحار وغيرها.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد

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