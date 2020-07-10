وزير العمل يعلن توزيع رواتب الحماية الاجتماعية الأسبوع المقبل

2020/07/10 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الجمعة، أن توزيع رواتب الحماية الاجتماعية سيكون الأسبوع المقبل.

وقال الركابي بحسب بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) إنه "لا يوجد تأخير بإطلاق الدفعة الرابعة، لأن الوزارة تقوم بتوزيع دفعة كل شهرين"، لافتا إلى أن "الوزارة قامت بتوزيع الدفعة الثالثة للشهرين الخامس والسادس في ٢١-٥-٢٠٢٠".

وأوضح أن "موعد التوزيع لم يحن، وأن توزيع راتب الحماية الاجتماعية سيكون الأسبوع المقبل بعد أن يصل التمويل يوم الأحد"، مشيرا إلى أن "تأخير التمويل سببه وزارة المالية وليس وزارة العمل".

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بغداد اليوم-متابعة

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أن العراق يسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن نهري دجلة والفرات، مبينا أن تركيا تريد إطالة امد التفاوض مع العراق لإكمال مشاريعها في جنوب شرق الأناضول.

وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب

بغداد اليوم-بغداد

طالبت عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاتن الحلفي، وزارة التربية بتأجيل امتحانات طلبة السادس الإعدادي إلى شهر العاشر مع انخفاض درجات الحرارة، فيما حذرت من تحول المراكز الامتحانية إلى بؤر لتفشي كورونا.

وكتبت الحلفي في منشور عبر صفحتها

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، آليات معالجة شهادة (الاسبرينتورا) لمعادلتها بالدكتوراه للطلبة الحاصلين عليها من روسيا الاتحادية.





وأوضحت دائرة البعثات التابعة للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم&quo

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