وزارة الشباب والرياضة تخصص ملعب الكفل الأولمبي لحجر المصابين بـ

2020/07/10 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت دائرة شؤون الاقاليم بوزارة الشباب والرياضة اليوم الجمعة،(10 تموز 2020)، عن تخصيص اكثر من اربع قاعات بملعب الكفل الاولمبي في محافظة بابل لغرض الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا.





وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم):" في أطار التعاون الكبير بين الوزارات والمؤسسات الحكومية لتجاوز العراق جائحة كورونا ، فتحت وزارة الشباب والرياضة ومن خلال دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات أبواب ملعب الكفل الأولمبي، ليكون تحت تصرف خلية الازمة في محافظة بابل وتخصيصه مكاناً للحجر الصحي لمصابي فايروس كورونا".

واضافت إن:" ملاكات دائرة شؤون الاقاليم في بابل والمتمثلة بأدارة الملعب هيأت اكثر من اربعة قاعات مجهزة ومكيفية الى خلية الازمة في بابل، ليكون حجراً صحياً لمرضى جائحة كورونا في المحافظة، وبعد زيارات لوفود من خلية الازمة للطلاع على الملعب ومدى صلاحيته وما يلزم من تهئته، تمت الموافقة وتم التسليم وحالياً الملعب تحت تصرف خلية الأزمة في بابل".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد خصصت جميع القاعات الرياضية بالوزارة والمجاورة لملعب الشعب الدولي في بغداد إضافة للمدينة الرياضية في البصرة لاستخدامها كمستشفيات للحجر الصجي للمصابين بفيروس كورونا.

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