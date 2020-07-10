المنافذ: ضبط 8 مركبات مخالفة للضوابط ومعدة للتهريب بميناء أم قصر الشمالي

2020/07/10 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط عدد من المركبات المعدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي.

وأشارت الهيئة في بيان، الى ضبط حاويتين بحجم أربعين قدما، بداخلها ثماني مركبات معدة للتهريب دون الموديل، وغير مسموح بدخولها إلى البلاد، داخل الحرم الجمركي بالتعاون مع مركز جمرك بوابة البصرة، مبينة ان الجهات المعنية نظمت محضرا أصوليا، وختمت الحاويتين بالختم الجمركي لعرض الملف أمام قاضي تحقيق محكمة أم قصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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