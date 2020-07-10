الانبار تعلن تسجل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/07/10 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن مصدر مسؤول في خلية ازمة كورونا في محافظة الانبار ، الجمعة ، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من مدن الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” الاصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلت في الانبار لهذا اليوم 9 اصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم وهم جميعا […]

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