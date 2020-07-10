2020/07/10 | 16:21 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار ..
اعلن مصدر مسؤول في خلية ازمة كورونا في محافظة الانبار ، الجمعة ، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من مدن الانبار .
وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” الاصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلت في الانبار لهذا اليوم 9 اصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم وهم جميعا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تعلن تسجل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن مصدر مسؤول في خلية ازمة كورونا في محافظة الانبار ، الجمعة ، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من مدن الانبار .
وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” الاصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلت في الانبار لهذا اليوم 9 اصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم وهم جميعا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تعلن تسجل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تعلن تسجل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).