صحة ذي قار تجهز مستشفى الحسين التعليمي بـ ١٨٠ قنينة اوكسجين

2020/07/10 | 16:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار اعلنت دائرة صحة ذي قار عن وصول ١٨٠ قنينة لمادة الاوكسجين الطبي الى مستشفى الحسين التعليمي تم تجهيزها من قبل الدائرة.وأشارت الدائرة الى انه خلال الساعات القادمة سيصل صهريح سعة (٥) طن محمل بالاوكسجين الطبي إلى المستشفى المذكور من وزارة الصناعة لرفد وتعزيز حاجة المستشفى من هذه المادة.

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