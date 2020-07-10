2020/07/10 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الجمعة، أن توزيع رواتب الحماية الاجتماعية سيكون الأسبوع المقبل.وقال الركابي بحسب بيان للوزارة تلقته “العهد نيوز” إنه “لا يوجد تأخير بإطلاق الدفعة الرابعة، لأن الوزارة تقوم بتوزيع دفعة كل شهرين”، لافتا إلى أن “الوزارة قامت بتوزيع الدفعة الثالثة للشهرين الخامس والسادس في ٢١-٥-٢٠٢٠”.وأوضح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يعلن توزيع رواتب الحماية الاجتماعية الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يعلن توزيع رواتب الحماية الاجتماعية الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).