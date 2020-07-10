مصدر لـ”العهد نيوز”: تسجيل 9 حالات اصابة جديدة بـ”كورونا” في الانبار

2020/07/10 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن مصدر في دائرة صحة محافظة الانبار اليوم ، الجمعة، عن تسجيل 9 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من مدن الانبار .وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” بعض مدن الانبار سجلت لهذا اليوم الجمعة 9 حالة اصابة بفيروس كورونا وهم جميعا ملامسين لحالات مؤكد سابقا وحالتهم […]

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