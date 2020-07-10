2020/07/10 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قالت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الجمعة، إن إصدار أمر ديواني بتكليف رعد الحارس الوكيل والمستشار المخضرم في وزارة الكهرباء العراقية، لوضع حلول لأزمة الكهرباء في البلاد، هو “إعلان مسبق بأن لا حل لهذه الأزمة التي عاصر الحارس جميع مراحلها منذ عام 2003”.وأضافت اللجنة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إن “المكلّف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية: تكليف رعد الحارس بحل أزمة الكهرباء إعلان مسبق بأن لا حل لها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية: تكليف رعد الحارس بحل أزمة الكهرباء إعلان مسبق بأن لا حل لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).