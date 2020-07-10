تضاربات الأعضاء والرؤساء “تتلاعب” بالرأي العام.. معلومتان خطيرتان “ضللت” الإعلام والمواطنين خلال 3 أيام فقط

2020/07/10 | 16:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد من المعروف أن الوقوع ضحية الأخبار المضللة والزائفة، شيء معتاد وسط تزاحم الأخبار وانطلاق المعلومة من مصادر مجهولة، إلا أن التضارب “غير المسؤول” الذي يصدر من الجهات الرسمية أصبح سببًا خطيرًا في إيصال المعلومات المضللة إلى الاعلام والمواطنين، واخرها ما شهدته الساحة الاعلامية خلال اليومين الماضيين بتضارب معلومتين خطيرتين وتمس الصالح العام […]

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