نائب عن ذي قار يقدم طلبًا عاجلًا إلى رئيس الوزراء لمعالجة أزمة الاوكسجين بالمحافظة

2020/07/10 | 16:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز طالب النائب عن محافظة ذي قار عمار طعمة، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل الفوري والتوجيه بمعالجة أزمة تجهيز الاوكسجين التي عادت تهدد حياة المئات من المرضى في محافظة ذي قار وبخلافه فان النتائج والمضاعفات التي تقع ستؤدي لكارثة إنسانية.وقال طعمة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “من الغريب […]

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